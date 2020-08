«La Svizzera ha bisogno di nuovi caccia» (Di martedì 11 agosto 2020) Il comitato interpartitico sostiene che i nuovi jet aumenteranno la sicurezza nello spazio aereo elvetico. Leggi su media.tio.ch

CdT_Online : «La Svizzera ha bisogno nuovi aerei da combattimento» - effettomariposa : Bello ascoltare la sempre piacevole ed informativa @divagatrice alla radio svizzera, su Rete Uno. C'è bisogno di ra… - MariannaFederi2 : Com'era la questione per cui andavi in Svizzera o chissà dove e ti davano tutti i soldi che volevi solo con una fir… - Dan_passover : @steccio @c_grosa In Svizzera (io vivo in Ticino) era così. Dovevi certificare perdita di lavoro e di essere entro… - Dan_passover : @c_grosa La discriminante doveva essere la difficoltà attuale e la perdita causata dal lockdown. In Svizzera accede… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera bisogno «La Svizzera ha bisogno di nuovi caccia» Ticinonline Caccia da combattimento, la posizione dei favorevoli

La Svizzera ha bisogno di nuovi caccia da combattimento per proteggere la sua popolazione da minacce provenienti dallo spazio aereo. Lo sostiene il comitato interpartitico svizzerotedesco “Sì all’acqu ...

L'UDC ha lanciato la campagna per il sì all'Iniziativa per la limitazione.

BERNA - Se non si pone fine alla libera circolazione delle persone, il mercato del lavoro, i servizi sociali e le infrastrutture saranno messi sotto pressione, così come saranno in pericolo la prosper ...

La Svizzera ha bisogno di nuovi caccia da combattimento per proteggere la sua popolazione da minacce provenienti dallo spazio aereo. Lo sostiene il comitato interpartitico svizzerotedesco “Sì all’acqu ...BERNA - Se non si pone fine alla libera circolazione delle persone, il mercato del lavoro, i servizi sociali e le infrastrutture saranno messi sotto pressione, così come saranno in pericolo la prosper ...