La Raggi, “il peggior sindaco di Roma”, si ricandida: «Ho parlato in famiglia e ho deciso» (Di martedì 11 agosto 2020) «Vado avanti». La pessima notizia per i romani arriva da Virginia Raggi: si ricandida. L’ha comunicato ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza, «Ho parlato con la mia famiglia e con i vertici del M5S». Poi ha aggiunto, ripetendo il solito ritornello, «non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti». Per fare che cosa? Un mistero, visto che i Cinquestelle non hanno fatto praticamente nulla. E quando hanno “agito”, hanno ridotto Roma a brandelli. Raggi si ricandida, la parola passa a Crimi Adesso la palla passa a Vito Crimi. Il capo politico grillino dovrà – da statuto – mettere ai voti su Rousseau la scelta di ... Leggi su secoloditalia

Capezzone : A Roma la Raggi promise le funivie, quest’altro si lancia con il tunnel sottomarino. Domani mi attendo l’alabarda s… - lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - AndreaOrlandosp : La Raggi ha annunciato la sua ricandidatura promuovendo il suo operato. Nulla di personale ma noi diamo un altro gi… - ADeborahF : RT @carlakak: Questo deficiente è L.Nobili (Italia Viva); Ha dichiarato che tutta la fogna renziana combatterà la ricandidata V.Raggi Nost… - RobertoMunarett : RT @GiorgiaMeloni: In frantumi anche la regola dei 2 mandati del M5S, che da 'movimento dei cittadini' diventa partito dei nuovi politicant… -

