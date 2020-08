Gaffe social di Luigi Di Maio: foto di gruppo senza mascherina e distanziamento (Di martedì 11 agosto 2020) Una foto che ha fatto discutere. È quella pubblicata sul proprio profilo Facebook dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in compagnia della compagna e del giornalista Andrea Scanzi. “Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna - scrive -. Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti”.Nessuno di loro però porta la mascherina. Tanto che nei commenti molti utenti hanno chiesto se la legge del distanziamento sociale e della mascherina vale per tutti.“Cos’è un locale pubblico? Ho sentito di ristoratori multati per non avere fatto rispettare le misure di distanziamento ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : 'AMICI LIBICI', LA TREMENDA GAFFE DI #DISTEFANO SU #BEIRUT. IL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO IMPALLINATO SUI SOCIAL - HuffPostItalia : Gaffe social di Luigi Di Maio: foto di gruppo senza mascherina e distanziamento - infoitinterno : L’ultima gaffe della ministra Azzolina: scivola su «effrazione». L’ironia degli utenti sui social - Destradipopolo : VUOLE VINCERE IN #TOSCANA MA LA #LEGA NON SA NEANCHE CHE #VIAREGGIO E’ IN PROVINCIA DI LUCCA E NON DI PISA TRE ORE… - ringoringhetto : Paola Ferrari, la gaffe su Twitter con la finta pagina Televideo: «Juve ripescata in Champions, #speranza». Ira tif… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe social Gaffe social di Luigi Di Maio: foto di gruppo senza mascherina e distanziamento L'HuffPost Martina Luchena: la terribile gaffe su Instagram

Martina Luchena è una nota influencer. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è resa protagonista di una terribile gaffe su Instagram. Scopriamo insieme cosa ha combinato. Abbiamo conosciuto Martina ...

Gaffe social di Luigi Di Maio: foto di gruppo senza mascherina e distanziamento

Una foto che ha fatto discutere. È quella pubblicata sul proprio profilo Facebook dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in compagnia della compagna e del giornalista Andrea Scanzi. “Una bella sera ...

Martina Luchena è una nota influencer. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è resa protagonista di una terribile gaffe su Instagram. Scopriamo insieme cosa ha combinato. Abbiamo conosciuto Martina ...Una foto che ha fatto discutere. È quella pubblicata sul proprio profilo Facebook dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in compagnia della compagna e del giornalista Andrea Scanzi. “Una bella sera ...