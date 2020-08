Bonus 600 euro, dico sì alla richiesta di Crimi. Ma basta gogne mediatiche contro le istituzioni (Di martedì 11 agosto 2020) Il Bonus di 600 euro richiesto da 5 parlamentari e forse ottenuto da 3 è una vicenda che preoccupa per chi si pone a difesa delle istituzioni democratiche e, al di là della vulgata costruita dal pensiero massmediatico dominante, il M5s è nato anche per questo. La scelta di candidare nelle istituzioni esponenti di un movimento sociale che mobilitava masse ed azioni di cambiamento con gli strumenti della cittadinanza attiva fuori dalle istituzioni è anche stata una scelta di amore verso gli enti locali, le istituzioni regionali e poi il Parlamento. Oggi la stessa fiducia che i cittadini hanno nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (65% dalle rilevazioni di fine luglio e 61% di fiducia per il governo) racconta la storia di una nuova classe ... Leggi su ilfattoquotidiano

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - GassmanGassmann : Secondo me i cinque diciamo parlamentari che se so zottati i 600 euri der bonus, stanno proprio a strigne de bbrut… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - proietta : RT @giuliocavalli: Il commercialista in queste ore è il nuovo maggiordomo - diegocatalano77 : Bocci ha chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per fare beneficenza. Al suo conto in banca. #bonus600euro -