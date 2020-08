Bielorussia: M5S, 'palese violazione Stato diritto' (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Le immagini che giungono dalla Bielorussia rappresentano una palese violazione di uno Stato di diritto. In queste ore in piazza ci sono migliaia di cittadini che stanno affrontando la repressione del governo per protestare contro il risultato delle presidenziali che hanno riconfermato Lukashenko per il sesto mandato consecutivo. Un dimostrante è morto nella notte mentre si registrano centinaia di feriti, migliaia gli arresti e decine di dispersi, oltre all'oscuramento sistematico di internet e ad altre forme di intimidazioni contro i manifestanti. Per questo auspichiamo l'interruzione immediata delle violenze in maniera sia finalmente garantita la libertà di manifestazione per i cittadini”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del ... Leggi su liberoquotidiano

