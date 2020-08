ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT. PARTE TERZA (Di martedì 11 agosto 2020) Lo avevamo detto per primi, ricevendo decine di attacchi da PARTE dei soliti professionisti della disinformazione, che sono arrivati a chiamarci “fascisti” con commenti assurdi e folli. Ora molte altre persone convergono su questa più che probabile analisi.E’ il caso di Thierry Meyssan e Nicola Zegrini, che confermano ciò che ormai sembra chiaro ai liberi pensatori che non hanno paura di schierarsi. L’ATTACCO era stato preannunciato da tempo sia da Netanyahu ( nel 2018 all’ONU ), e aggiungiamo noi, anche dal Ministro Gants a fine Luglio ( vedi post precedenti ). Segnaliamo anche la visita del Rothschildiano Macron che si offre di prendere “il controllo” dello Stato che aveva ottenuto la sua indipendenza dalle ingerenze francesi già da anni.Ora ovviamente non possono più ... Leggi su databaseitalia

ValentCastello : RT @PeaceMusicLovee: L'artista palestinese Muhammad Totah ha realizzato una scultura di sabbia con la scritta 'Salam le Beirut' (Pace per #… - DavidRo59411925 : RT @AlessandraMQ: #Beirut #Libano L'esercito libanese nega la possibilità di un attacco israeliano al magazzino del porto. Questo dopo che… - lulligi : RT @PeaceMusicLovee: L'artista palestinese Muhammad Totah ha realizzato una scultura di sabbia con la scritta 'Salam le Beirut' (Pace per #… - Carmela_oltre : RT @PeaceMusicLovee: L'artista palestinese Muhammad Totah ha realizzato una scultura di sabbia con la scritta 'Salam le Beirut' (Pace per #… - PeaceMusicLovee : L'artista palestinese Muhammad Totah ha realizzato una scultura di sabbia con la scritta 'Salam le Beirut' (Pace pe… -