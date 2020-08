Tuffi, Francesca Dallapè: “Senza Tania chiudo il mio percorso sincro” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Concludo insieme alla mia compagna storica il mio percorso da tuffatrice in sincro, continuerò però a gareggiare dal trampolino dei 3 metri in singolo per il mio Gruppo Sportivo dell’Esercito“. Francesca Dallapè, storica compagna di Tania Cagnotto, dichiara concluso il suo percorso nel sincro. Dopo l’addio di Tania al sogno olimpico di Tokyo, anche Dallapè ha deciso di abbandonare il mondo dei Tuffi in sincro non continuando le qualificazioni per le prossime Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra proseguirà invece nel trampolino 3 metri singolo. “Dopo un lungo periodo di riflessione dovuto a questo stop forzato, io e Tania abbiamo valutato più e più volte se andare avanti – spiega ... Leggi su sportface

Mitramacco : RT @RaiSport: Francesca #Dallapè abbandona il sogno olimpico nel #sincro L'azzurra continuerà però nei tre metri singolo ?? - RaiSport : Francesca #Dallapè abbandona il sogno olimpico nel #sincro L'azzurra continuerà però nei tre metri singolo ??… - sportface2016 : #Tuffi | Francesca #Dallapè: 'Senza Tania chiudo il mio percorso sincro' - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Tuffi, l'addio di #taniacagnotto all'agonismo e il commento della compagna di gare Francesca: 'farò anch'io un passo i… - TgrRaiTrentino : #Tuffi, l'addio di #taniacagnotto all'agonismo e il commento della compagna di gare Francesca: 'farò anch'io un pas… -