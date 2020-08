Tragedia a Latina, bici contro camion: il ciclista muore, l’autista è positivo al test della droga (Di lunedì 10 agosto 2020) L’autista del Furgone Iveco – che è rimasto coinvolto nel sinistro mortale avvenuto nella mattinata del 5 agosto scorso a Latina in via Congiunte – è stato sottoposto al test della droga ed è risultato positivo. Dalle analisi sono state trovate tracce di stupefacenti. L’uomo è stato indagato. Incidente a Latina, furgone contro bici Il ciclista, in una dinamica ancora da ricostruire, si è scontrato con un furgone Iveco. L’uomo in sella alla sua bici, che aveva riportato gravi fratture al bacino, è stato trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso. Poi sabato la tragica notizia: il ciclista, Cristopher E. E, nigeriano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

