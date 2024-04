Franco Di Mare | Ho un tumore molto cattivo - mi resta poco da vivere

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 aprile 2024)Dia Che Tempo Che Fa “Temo che vediate traccia di qualcosa, questo tubicino che mi corre sul viso è legato a un respiratore automatico che mi permette di respirare in modo forzato ma mi permette di essere qui. Io mi son preso un mesotelioma, un“.Diesordisce così a Che Tempo Che Fa, ospite in collegamento di Fabio Fazio, rivelando di essere malato di unraro che colpisce gli organi interni, principalmente a causa dell’esposizione all’amianto. “Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto (…) Ha un tempo di conservazione lunghissima, puòre in attesa fino a 30 anni e quando si manifesta, ahimè, in genere è troppo tardi“ afferma il giornalista, ...