Serie C All’Ancona basta lo 0-0 per salvarsi | parità al Del Conero e Fermana retrocessa

(Di domenica 28 aprile 2024) Davanti a circa 6000 spettatori la squadra di Boscaglia centra la salvezza senza passare dai play-out, per via del +11 sui canarini di Fermo ANCONA, 28 aprile 2024 – Il più dolce dei pareggi contro la Lucchese (0-0) decreta la permanenza inC dell’Ancona. La squadra di Boscaglia festeggia al termine della 38^ giornata del girone B davanti ai suoi tifosi del “Del”, condannando laal ritorno inD per via della regola dei 10 punti di scarto tra 16^ e 19^. I biancorossi, trascinati dal tifo caloroso della Curva Nord e dei tutti i suoi circa 6000 tifosi, creano tante occasioni da rete, ma non riescono a concretizzarle, rischiando anche di prendere il gol che li avrebbe condannati ai play-out. Alla fine, però, il “Del” tira un sospiro di sollievo e guarda a un futuro in ...