Si schianta con la moto contro un’auto | grave motociclista 50enne

(Di domenica 28 aprile 2024) Villa Pianta di Alfonsine (Ravenna), 28 aprile 2024 - E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena ilciclistadi Cesenatico che nel tardo pomeriggio di oggi, lungo il tratto della statale 16 ‘Adriatica’(via Reale) compreso tra Villa Pianta di Alfonsine e il Ponte della Bastia, è venuto collisione concondotta da una ragazza. Incidente a Villa Pianta di Alfonsine:ciclista. Le foto L’incidente si è verificato poco dopo le 18.30, ora in cui la donna, che era al volante di una Nissan ‘Micra’, stava percorrendo la statale con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. Poco prima del chilometro 122, nell’effettuare una svolta a sinistra per immettersi in una strada sterrata che dalla via Reale conduce a via Canale Buonacquisto, per cause ...