Liga 2023 2024 - un punto per Betis e Siviglia | il derby finisce 1-1

(Di domenica 28 aprile 2024) Termina 1-1 iltra Realnella trentatreesima giornata di. Al 38? Isco sblocca il risultato su rigore, ma al 56? Salas regala agli uomini di Sanchez Flores il definitivo pareggio. Ilfrena, si porta a 49 punti in classifica e rischia il sorpasso del Valencia, che domani sul campo del Barcellona può salire al settimo posto in classifica. Si ferma la striscia di tre vittorie consecutive per il, che sale a 38 punti. Pareggio per 1-1 tra Cadice e Maiorca. Al 12? Muriqi apre le marcature, mentre al 59? l’autogol di Mascarell fissa sull’1-1 il punteggio. Vittoria netta per il Granada che batte 3-0 l’Osasuna con i gol di Pellistri, Uzuni e Boye. Stesso risultato anche tra Villarreal e Vallecano. Il Sottomarino Giallo vince all’Estadio de la Ceramica ...