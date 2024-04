Milan-Conte - la verità | ecco cosa filtra sul suo arrivo

(Di domenica 28 aprile 2024) Oltre a Lopetegui, nome che non scalda i tifosi per il post Stefano Pioli, Sky Sport analizza le possibili alternative e del sogno della piazza...

Poiché penso che Conte non venga, a questo punto la scelta ... che ormai non resterà al Milan, e Allegri. La Juventus si separerà da ... o meglio più nel male che nel bene, in verità. In queste ultime 5 ...

Continua a leggere>>

Poiché penso che Conte non venga, a questo punto la scelta ... che ormai non resterà al Milan, e Allegri. La Juventus si separerà da ... o meglio più nel male che nel bene, in verità. In queste ultime 5 ...

Continua a leggere>>