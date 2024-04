Rossi elogia Bagnaia | E’ stato incredibile Gli scettici? Vorrei capire chi sono

(Di domenica 28 aprile 2024) Jerez de la Frontera, 28 aprile 2024 - Finalmente l’Italia rialza la testa nel motomondiale. Soprattutto Peccoche ha mandato un segnale a Jorge Martin nella lotta al titolo, e anche a Marc Maquez che è tornato competitivo e arrembante. In generale, è stata l’Academy di Valea piazzare due piloti sul podio e oltre alla vittoria di Peccoc’èun importante terzo posto di Marco Bezzecchi, che dunque ha arginato il difficile inizio di stagione. Ma anche il campione del mondo ha vissuto due settimane complicate tra la caduta di Portimao e il quinto posto di Austin, tra l’altro con qualche critica di troppo per un bi-campione del mondo. Così, anche il suo mentore Valesi è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il Dottore: “merita dieci” Era ...

Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) - "La gara è stata incredibile e mi sono divertito molto. La prestazione di Bagnaia è stata super, sin dalla staccata la primo giro alla curva sei. Oggi Pecco è stato il più forte di tutti e l'ha dimostrato anche nel duello con Marquez. Siamo molto contenti anche per ...

Durante i festeggiamenti a Jerez per la vittoria nel GP Spagna della MotoGP, Pecco Bagnaia ha commesso una gaffe ignorando il suo mentore Valentino Rossi giunto sotto al podio per congratularsi con lui: il pilota della Ducati però ha poi immediatamente rimediato e si è infine fatto definitivamente ... Continua a leggere>>

MotoGp, capolavoro di bagnaia a Jerez de la Frontera: duello-show con Marquez a suon di sorpassi e controsorpassi - rossi esalta il «suo» campione del mondo: «Ha fatto una gara da 10». Pecco recupera 25 punti in classifica a Martin, scivolato mentre era in testa ...

Il nuovo status di bagnaia: una vittoria che, più ancora dei due Mondiali, lo affianca ai mostri sacri - Le dinamiche dello sport sono insondabili. Capita così di vincere ben due Mondiali MotoGP e, ciò nonostante, non venire ancora considerato alla stregua di ...

Valentino rossi a Sky: "bagnaia perfetto, è da 10. Contentissimi per Bezzecchi" - "Gran responsabilità nei confronti di Bezzecchi" rossi ha parlato anche di Bezzecchi: "Siamo molto contenti per Bez. Ho una bella responsabilità in questa cosa perché ho convinto Marco a rimanere con ...

