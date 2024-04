Cuadrado agli interisti | Ho nel cuore una canzone - ve la canto!

(Di domenica 28 aprile 2024)canta per l’Inter dalla piazza del Duomo durante la festa scudetto. Il colombiano si esprime con grande orgoglio e contentezza. UNA? Juandalla terrazza del Duomo esprime tutta la sua gioia: «Sono molto contento. Dal primo momento che sono venuto ho voluto dare il mio contributo, sono contento e ho imparato questache mi è rimasta per me e poi canta ‘Per tutti quei chilometri”». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Cori contro la Juventus, cuadrado festeggia con i tifosi in Piazza del Duomo: 'Chi non salta è bianconero' - Juan cuadrado salta a 'chi non salta bianconero è ... Dal primo momento in cui sono venuto qua, non ho potuto aiutare tanto ma ho imparato questa canzone, per me è un orgoglio e mi è entrato nel cuore ...

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto, cuadrado accoglie il coro: "Chi non salta è bianconero" - Dopo la vittoria per 2-0 al Meazza contro il Torino, è tempo di festa per l'Inter e gli interisti. Come previsto, i due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff seguiranno ...

Rose Villain, Tananai e Madame insieme per l'Inter: di cosa si tratta - Per celebrare questa storica vittoria, Tananai, Rose Villain e Madame si sono uniti per creare una nuova canzone, dal titolo "Ho fatto un sogno", una sorta di dichiarazione d'amore verso la squadra ...

