Ad aprile investiti 24 milioni in startup | Test e Cosmico le operazioni maggiori - attivo l' acceleratore Zest

Gaza, Israele aspetta la risposta di Hamas. Biden chiama Netanyahu - 4 milioni di palestinesi. Un funzionario israeliano afferma a 'The Times of Israel' che "i preparativi per l'operazione a Rafah stanno continuando". In qualsiasi accordo "se ce ne sarà uno, Israele ...

Continua a leggere>>

Business news: Messico, azienda bancaria Revolut autorizzata a operare nel Paese - L'azienda finanziaria britannica Revolut ha ricevuto dalle autorità del Messico l'autorizzazione a costituirsi come banca nel Paese, ...

Continua a leggere>>

Gaza, così arriveranno gli aiuti: le navi, la piattaforma, i soldati britannici - Gli israeliani stanno usando le macerie per costruire un molo di attracco sulla costa. Come in Normandia, nel progetto di Winston Churchill ...

Continua a leggere>>