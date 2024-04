Wta 1000 Madrid 2024 | Collins in rimonta su Cristian - avanti Sabalenka e Andreeva

(Di domenica 28 aprile 2024) Vanno in archivio i terzi turni del Wtadi. Rybakinasenza difficoltà. Continua la corsa die della 2007 Mira. Montgomery toglie un set a. TABELLONEsoffre più del dovuto contro la wild card Montgomery (183 Wta). La bielorussa passa al terzo set con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-4 in due ore e mezza di gioco. Non grandi sensazioni dalla vincitrice dell’edizione 2023, che ha palesato qualche difficoltà di troppo negli spostamenti laterali e in qualche uscita di dritto.avanza agli ottavi di finale, dove affronterà la giocatrice del momento, Danielle. L’americana è reduce da due tornei vinti in fila (Miami e Charleston) e non perde dall’8 marzo (secondo turno Indian ...

Jasmine Paolini schiacciasassi nel Wta 1000 di Madrid 2024. L'azzurra ha infatti travolto con un netto 6-3 6-2 la francese Caroline Garcia in un'ora e tre minuti di gioco, al termine di una gara a senso unico anche più di quanto non dica il punteggio. La numero 13 del ranking affronterà ora la russa Andreeva.

Madrid, domani dalle 20 Sinner-Kotov. In campo anche Cobolli e Paolini - Jannik, nel suo match di terzo turno, affronterà per la prima volta in carriera il russo numero 72 del ranking. L'altro azzurro sfiderà Khachanov, mentre Jasmine agli ottavi se la vedrà con Andreeva.

Alcaraz: "Cercherò di non far vincere più Sinner". Nasconde il più grande complimento possibile - Carlos Alcaraz ha parlato di Sinner e della loro rivalità che si sta riproponendo a Madrid, torneo in cui potrebbero ritrovarsi in finale.

Madrid: Sinner domani alle 20 contro il russo Kotov, Cobolli sfida Khachanov. Paolini lancia una proposta a Jannik - Masters 1000 Madrid, a che ora gioca Jannik Sinner contro Pavel Kotov. Alle 18.30 Flavio Cobolli sfida Khachanov. Paolini intanto invita Jannik a Parigi.

