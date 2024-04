Pagelle Fiorentina-Sassuolo 5-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. Allo stadio Franchi primo tempo nel quale i viola passano in vantaggio grazie al destro preciso di Riccardo Sottil e vanno vicini anche al gol del raddoppio con la traversa che dice di no. Nella ripresa Martinez Quarta sigla la rete del 2-0, ma Thorsvedt riapre la sfida con un bel gol. La gioia della rete dura solamente sessanta secondi: Nico Gonzalez fa 3-1 e da quel momento non c’è più partita. Prima Barak e poi ancora Nico Gonzalez siglano il 4-1 e il definitivo 5-1. Ilè sempre più nei guai: a -5 dalla zona salvezza a -4 dalla fine. LE ...