Inter - tutte le FOTO della festa Scudetto | San Sir - i bus e la strada verso il Duomo

La festa dell'Inter per il 20° Scudetto per le vie di Milano, tra migliaia di tifosi festa nti che hanno invaso la città. Il pullman scoperto è arriva to in Piazza del Duomo per il tripudio finale solamente verso le 23:00, in uno spettacolo di gioia ed entusiasmo incredibili.

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto. Bisseck suona già la carica: "Rifacciamo tutto l'anno prossimo" - 17.55 - Le scorie del derby restano vive anche a una settimana di distanza dal derby che ha assegnato matematicamente lo scudetto all'inter. Sul pullman scoperto che in queste ore sta percorrendo ...

Marotta: «La Juve era l'avversario più ostico. Dopo la vittoria in casa la corsa è stata in discesa» - Marotta: «La Juve era l'avversario più ostico. Dopo la vittoria in casa la corsa è stata in discesa». Le dichiarazioni Marotta a inter Tv ha svelato l'importanza che ha avuto la vittoria dell'inter co ...

Festa scudetto dell'inter, fuochi d'artificio in Piazza del Duomo - Festa scudetto dell'inter, fuochi d'artificio in Piazza del Duomo I tifosi hanno celebrato il ventesimo titolo dei nerazzurri per tutta la giornata, la sera cori e bandiere nel centro della città ...

