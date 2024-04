Serie A - Fiorentina travolgente | 5-1 al Sassuolo che rischia la B

(Di domenica 28 aprile 2024) Laha battuto 5-1 ilin una gara valida per le 34esima giornata diA. Vantaggio degli uomini di Italiano con Sottil al 17esimo, raddoppio di Martinez Quarta al 54esimo. Ilaccorcia al 57esimo con Thorstvedt, ma un minuto dopo Nico Gonzalez porta i viola sul 3-1. Arrotondano il punteggio Barak al 62esimo e ancora Nico Gonzalez al 66esimo. In classifica i viola raggiungono il Napoli all'ottavo posto con 50 punti, mentre i neroverdi restano penultimi a 26 punti e a -5 dalla zona salvezza, quando mancano solo 4 partite alla fine del campionato. Il tecnico del, Davide Ballardini, è intervenuto al termine della partita per commentare la sconfitta: "Abbiamo fatto una brutta figura, so però che i ragazzi ci tengono molto. Il periodo gli pesa, perchè non riescono a ...

