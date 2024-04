Tragico schianto | Frank muore così sulla sua moto Altri coinvolti

(Di domenica 28 aprile 2024) Nella notte, unincidente stradale ha sconvolto la comunità di Settingiano. Un violento scontro tra un’auto e unaha causato la morte diMelina, un 37enne del posto, e ha lasciato feritidueciclisti. Le ambulanze del 118 e un’eliambulanza da Cosenza sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, i tentativi di salvare la vita a Melina sono stati infruttuosi, e l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite. A fronte delle condizioni critiche deglidue feriti, è stata richiesta una seconda eliambulanza da Catanzaro. I feriti sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali di Cosenza e Catanzaro, dove attualmente sono ricoverati in condizioni stabili e non in pericolo di vita. Sul posto, ...

