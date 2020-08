Sportitalia: Gattuso-Napoli, c’è l’accordo fino al 2023 a 1,6 milioni a stagione più bonus (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo quanto scrive Sportitalia c’è l’accordo tra il Napoli e Gattuso per il rinnovo. La firma sul contratto sarà apposta in settimana, ma ci sono già le cifre. L’intesa è stata raggiunta fino al 2023 con un contratto di 1,6 milioni a stagione più bonus. Il mister ha chiesto quattro acquisti sul mercato estivo. BREAKING NEWS Gattuso-Napoli: c’è l’accordo Raggiunta l’intesa tra l’allenatore e #DeLaurentiis. In settimana arriverà la firma fino al 2023 con un contratto di 1,6 milioni a stagione più bonus. Sono 4 gli acquisti richiesti ... Leggi su ilnapolista

