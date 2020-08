I migliori ristoranti all'aperto dell'estate 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Stanze che non hanno più pareti, ma grandi tende agitate dall'aria. Terrazze affacciate sui monumenti di città semivuote, su promontori, vallate, altre porzioni d'infinito. Spazi che per soffitto hanno il cielo, meglio ancora di sera quando si srotola un tappeto di stelle. Prima che gastronomico, il criterio è architettonico: il ristorante all'aperto smantella il cemento perché la sua architrave è una sottrazione strutturale. È piacere di aggiungere un posto a tavola, di mangiare in compagnia del vento caldo dell'estate. Questa più delle altre, dopo mesi di pasti al chiuso, di ritiro forzato, in cui l'esotismo massimo, la divagazione estrema, era invocare dal telefono un buon piatto recapitato a domicilio.C'è chi il concetto di en plein air lo stressa ... Leggi su panorama

Io preferisco l’Alta Langa. Potrebbe essere questo il nostro slogan per l’estate 2020. Senza offesa per l’altra Langa, quella del Barolo e del Barbaresco, dei filari di viti che disegnano con ordine g ...

Monte Limbara: dopo anni finalmente punto di ristoro e hotel

Tempio, 10 agosto 2020 – “La Sardegna non è solo mare“: una frase che sentiamo spesso ripetere, ma che non sempre si realizza nel pieno delle sue potenzialità. Forse però, qualcosa sta iniziando a cam ...

