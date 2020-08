BEI: già mobilitati 6,5 miliardi d’investimenti per l’Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) 2 miliardi per la sanitá, 3,3 per piccole e medie imprese, 700 milioni per le operazioni in ambito regionale e 400 dal Fondo emergenza imprese. Dal FEI sono arrivate garanzie per le pmi per 80 milioni Leggi su firenzepost

