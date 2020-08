Una vita anticipazioni: Ramon sta per scoprire l’inganno di Genoveva e Alfredo? (Di domenica 9 agosto 2020) Si torna in onda domani 10 agosto 2020 con una puntata di Una vita che non è nuova! Infatti domani andrà in onda la replica dell’ultimo degli episodi visto il sabato sera su Rete 4. Rivedremo infatti l’episodio 1024 di Acacias 38 . Vi raccontiamo quindi, qualora non lo abbiate visto, quello che succederà nella puntata di domani. Avrete capito che Alfredo e Genoveva hanno cattive intenzioni ma i vicini non se ne sono resi ancora conto, anzi si fidano del banchiere e sono pronti a fare affari con lui… Ma che cosa succederà? Lo scopriremo tra qualche giorno quando il diabolico piano della nuova coppia, andrà in porto. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 10 AGOSTO 2020 Bellita sembra essere disposta a fare qualsiasi ... Leggi su ultimenotizieflash

