Confturismo, italiani in vacanza: spesa media 1.022 euro a famiglia (Di domenica 9 agosto 2020) I dati di Confturismo riferiti al mese di luglio: italiani in vacanza. Crolla la presenza degli stranieri. ROMA – Sono stati pubblicati i dati di Confturismo riferiti al mese di luglio. La maggior parte dei nostri connazionali interpellati nel sondaggio ha deciso di andare in vacanza per prendersi un periodo di relax. Il 20%, però, non aveva ancora prenotato sia per problemi economici che per mancanza di ferie. Si tratta di una fotografia migliore rispetto al passato anche se i numeri non sono più alti delle previsioni. A ‘pesare’ resta l’assenza degli stranieri e, in particolare, di quelli americani e asiatici. Vacanze tra riposo e contatto con le persone più care La pandemia ha cambiato anche la tipologia delle vacanze. Saranno periodi pieni di ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Confturismo, italiani in vacanza: spesa media 1.022 euro a famiglia - CisavU : RT @confturismo_it: ?????? #Vacanze2020 ?? gli italiani spenderanno in media 1022 € a famiglia ?? meno 25 milioni di turisti stranieri ??????? a… - swg_research : RT @confturismo_it: ?????? #Vacanze2020 ?? gli italiani spenderanno in media 1022 € a famiglia ?? meno 25 milioni di turisti stranieri ??????? a… - Confcommercio : #Vacanze2020 Italiani in Italia ma c'è forte incertezza. @confturismo_it - alcinx : RT @confturismo_it: ?????? #Vacanze2020 ?? gli italiani spenderanno in media 1022 € a famiglia ?? meno 25 milioni di turisti stranieri ??????? a… -

Ultime Notizie dalla rete : Confturismo italiani Confturismo: italiani più propensi alla vacanza (16%) ma riducono la durata Travel Quotidiano Vacanze al tempo del Covid: spesa media di 1.022 euro a famiglia, italiani in cerca di riposo

Una spesa media di 1.022 euro a famiglia, circa 680 euro a persona, per le vacanze tutte italiane dei nostri connazionali, ma ancora il 20% non prenota per problemi economici e disponibilità di ferie; ...

Confturismo, italiani in vacanza: spesa media 1.022 euro a famiglia

I dati di Confturismo riferiti al mese di luglio: italiani in vacanza. Crolla la presenza degli stranieri. ROMA – Sono stati pubblicati i dati di Confturismo riferiti al mese di luglio. La maggior par ...

Una spesa media di 1.022 euro a famiglia, circa 680 euro a persona, per le vacanze tutte italiane dei nostri connazionali, ma ancora il 20% non prenota per problemi economici e disponibilità di ferie; ...I dati di Confturismo riferiti al mese di luglio: italiani in vacanza. Crolla la presenza degli stranieri. ROMA – Sono stati pubblicati i dati di Confturismo riferiti al mese di luglio. La maggior par ...