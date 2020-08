Attacco contro gruppo di turisti in Niger, otto morti. Trucidati sei turisti francesi (Di domenica 9 agosto 2020) Sei turisti francesi sono stati attaccati ed uccisi da uomini armati assieme alle loro due guide all’interno di una riserva a sud della capitale Nigerina, Niamey. Le autorità locali hanno annunciato che i sei turisti, una guida ed un autista sono morti, uccisi da uomini arrivati a bordo di motociclette. Si trovavano all’interno di una riserva naturale nella zona di Kouré dove ci sono gli ultimi gruppi di giraffe dell’Africa occidentale. “Ci sono otto morti: due Nigerini tra cui una guida turistica ed un autista e sei francesi”, ha reso noto il governatore di Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, in un comunicato.Anche se ... Leggi su huffingtonpost

stebellentani : L'unica cosa che aggiungo è di non fare paragoni blasfemi. Mou da noi attaccó frontalmente juve e roma, arbitri e m… - gargano_it : RT @HuffPostItalia: Attacco contro gruppo di turisti in Niger, otto morti. Trucidati sei turisti francesi - HuffPostItalia : Attacco contro gruppo di turisti in Niger, otto morti. Trucidati sei turisti francesi - AlfonsoTax2 : Incredibile come a #Sky stiano 'demolendo' il #Leverkusen. Contro la #Juve ha preso 5goal, limiti difensivi, l'… - luca_lammerding : RT @kit960: Non so cos'abbia scritto o fatto costui, resta comunque lecito che ogni cittadino possa esprimere, nel rispetto politico, il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco contro ho. Mobile aggiorna ancora i target delle sue offerte: l’attacco contro Kena Mobile è ora più soft MobileWorld Attacco contro gruppo di turisti in Niger, otto morti. Trucidati sei turisti francesi

Sei turisti francesi sono stati attaccati ed uccisi da uomini armati assieme alle loro due guide all’interno di una riserva a sud della capitale nigerina, Niamey. Le autorità locali hanno annunciato c ...

Ricoverata Valentina Dallari: “Ho avuto un attacco di panico e sono svenuta, ho sbattuto la testa”

Valentina Dallari è stata ricoverata qualche ora fa. Ex tronista di Uomini e Donne che è stata legata a Junior Cally, cantante selezionato per partecipazione a Sanremo 2020, la deejay ha pubblicato un ...

Sei turisti francesi sono stati attaccati ed uccisi da uomini armati assieme alle loro due guide all’interno di una riserva a sud della capitale nigerina, Niamey. Le autorità locali hanno annunciato c ...Valentina Dallari è stata ricoverata qualche ora fa. Ex tronista di Uomini e Donne che è stata legata a Junior Cally, cantante selezionato per partecipazione a Sanremo 2020, la deejay ha pubblicato un ...