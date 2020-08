Viviana, morta da 5 giorni sotto il traliccio: l’ultimo mistero è la sorte del figlio Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) Messina, trovato il corpo dilaniato della dj scomparsa lunedì. Era tra le sterpi del bosco a due chilometri dal luogo dell’incidente lungo l’A20. Sequestrato il pilone dei cavi elettrici: «Potrebbe essersi buttata o caduta accidentalmente». Si cerca senza sosta il bambino di quattro anni Leggi su lastampa

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - Agenzia_Italia : È di Viviana Parisi il corpo trovato nel bosco di Caronia - ivanacuscito72 : RT @LaStampa: Viviana, morta da 5 giorni sotto il traliccio: l’ultimo mistero è la sorte del figlio Gioele - Valerio73299049 : RT @UnioneSarda: #VivianaParisi è morta: 'Il decesso risale a giorni fa'. Ora si cerca il figlio Gioele - UnioneSarda : #VivianaParisi è morta: 'Il decesso risale a giorni fa'. Ora si cerca il figlio Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana morta

La Stampa

Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la dj trovata ieri senza vita ... dell'autopsia e dell'esame del Dna per stabilire le cause della morte. Potrebbe ...«Ciao Viviana, ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino, ti aspettiamo tutti a braccia aperte»: l'ultimo appello alla moglie l'ha a ...