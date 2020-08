“Quindi è vero…”. Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, quella cosa che tutti hanno notato (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono entrambe “sulla cresta dell’onda” ormai da diversi anni e non solo per essere state le mogli di personaggi come Gigi D’Alessio e Flavio Briatore. Ora, tra Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci, pare sia nata una grande amicizia. Dopo le separazioni con i rispettivi ex, infatti, la cantante e la presentatrice si sono ritrovate insieme e hanno trascorso diverse giornate di relax insieme. Chissà, forse la fine delle loro storie ha rappresentato un motivo di condivisione ed empatia e contribuito a rafforzare un legame che ha trasformato Anna ed Elisabetta da semplici conoscenti ad amiche per la pelle. Secondo le “Chicche di gossip” di Alfonso Signorini sul settimanale Chi Tatangelo e ... Leggi su caffeinamagazine

