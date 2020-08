Juventus, le parole di Fabio Paratici sul futuro di Sarri (Di venerdì 7 agosto 2020) Nei giorni precedenti alla sfida con il Lione si è parlato molto del futuro di Maurizio Sarri. Il ritorno degli ottavi di finale contro i francesi è una gara importante per la stagione bianconera come rimarcato dal CFO della Juventus Fabio Paratici.LE parole DI Paraticicaption id="attachment 781495" align="alignnone" width="300" Paratici (Getty Images)/captionNel prepartita di Juve-Lione Paratici ha speso parole importanti riguardo il futuro dell'allenatore toscano: "Senza i tifosi è sempre difficile, ma sono alibi che non ci prendiamo. E' una partita bella da giocare, c'è una prospettiva importante da raggiungere, cioè giocarci la final eight a Lisbona. Concentriamoci ... Leggi su itasportpress

