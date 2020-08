Donald Trump vieta le transazioni con Tencent negli USA. Il ban coinvolgerà anche il settore esports (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri un ordine esecutivo per vietare le transazioni tra società e cittadini americani e la holding cinese Tencent, che possiede (in alcuni casi solo parzialmente) alcuni dei più grandi sviluppatori di giochi al mondo, tra cui Riot Games, Epic Games e Supercell. Questo divieto entrerà in vigore tra 45 giorni, il che supererebbe di poco la precedente scadenza del 15 settembre, fissata sempre da Trump per il proprietario di TikTok, ByteDance, costretto a vendere il famosissimo social ad un’azienda americana entro quella data. L’ordine esecutivo afferma che “qualsiasi transazione correlata a WeChat da parte di qualsiasi persona o rispetto a qualsiasi proprietà, soggetta alla giurisdizione ... Leggi su esports247

