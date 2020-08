Coronavirus, 9 contagiati alla Amadori, chiuso stabilimento nel teramano (Di venerdì 7 agosto 2020) Teramo - Focolaio di Covid-19 allo stabilimento Amadori di Controguerra (Teramo), dove sono stati accertati nove casi tra i dipendenti dello stesso turno di lavoro, a cui si aggiungono tre casi relativi a contatti familiari del primo paziente che ha contratto il virus. Sono 47, fa sapere la Asl di Teramo, i dipendenti che facevano parte dello stesso turno di lavoro di una donna che, risultata positiva, da tre giorni è in isolamento domiciliare. Stamattina, i risultati hanno confermato la positività di ulteriori otto persone all'interno di quel turno lavorativo. Anche tre familiari della donna, di Martinsicuro (Teramo), sono stati contagiati. "La Asl, per escludere ulteriori contagi, ha deciso di sottoporre a tampone, nella giornata di domani, tutti i dipendenti dello stabilimento Amadori ... Leggi su abruzzo24ore.tv

