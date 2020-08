Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 19:45 (Di giovedì 6 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 6 AGOSTO 2020 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI APRILIA SUL RACCORDO IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI LABARO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO I DISAGI DOVUTI AI LAVORI IN CORSO CON CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE TRA RACCORDO E TOGLIATTI SULL’A24 Roma TERAMO STAVOLTA TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SI PROCEDE LENTAMENTE IN USCITA DA Roma ANCHE QUI A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI SULL’AURELIA CODE TRA VALCANNETO E MARINA DI SAN NICOLA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA ... Leggi su romadailynews

OfficialZecca : RT @tempoweb: #StadiodellaRoma finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in #Campidoglio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ValeRossignoli : RT @tempoweb: #StadiodellaRoma finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in #Campidoglio - JosJavierLuque3 : RT @Roma: #Luceverde, tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione della viabilità a #Roma e sullo stato di avanzamento dei lavori… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Maddaloni, graduati dell'80° RAV Roma intervengono dopo un incidente per l'incolumità pubblica l'eco di caserta