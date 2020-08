Mamma e figlio scomparsi, un ragazzino li ha visti: “Ecco dove sono” (Di giovedì 6 agosto 2020) Viviana Parisi, la donna di 43 anni scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni dallo scorso 3 agosto, sarebbe stata avvistata insieme al bimbo a Giardini Naxos, comune in provincia di Messina. A testimoniarlo è un ragazzino del posto che avrebbe visto la donna insieme al suo bimbo all'interno di un parco giochi la sera del 4 agosto intorno alle 23. Il giovane ha fornito ai familiari e alle forze dell'ordine una descrizione compatibile sia della donna che del bambino, scrive MessinaToday. Avrebbe infatti detto che Viviana portava un vestito lungo, simile a quelli che solitamente usa secondo quanto sostiene la famiglia, e che "parlava con un accento diverso", elemento compatibile considerando che la 43enne è nata e cresciuta a Torino. Il testimone avrebbe poi precisato che Gioele aveva un'acconciatura particolare: ... Leggi su howtodofor

