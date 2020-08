Hiroshima, 75 anni fa la bomba atomica. L'anniversario (Di giovedì 6 agosto 2020) Tokyo, Giappone,, 6 agosto 2020 - Il Giappone ricorda la bomba nucleare di Hiroshima . 75 anni dopo , alle ore 8.15 in punto, il momento esatto del lancio della bomba atomica su Hiroshima, sono stati ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Sono passati 75 anni dalle bombe atomiche sganciate su #Hiroshima e #Nagasaki. “Little Boy” e “Fat Man” causarono c… - repubblica : Hiroshima, 75 anni dopo torna lo spettro atomico: cento secondi per la catastrofe nucleare - repubblica : Hiroshima, il ricordo del Giappone a 75 anni dalla bomba atomica [aggiornamento delle 03:24] - JohnRHouse1 : RT @SMaurizi: volete capire perché ogni anno da 75 anni ripetiamo la cerimonia di commemorazione di #Hiroshima e #Nagasaki? Non è solo perc… - Nicola25625638 : RT @porzid: ???? ???????????? ???????? Settantacinque anni fa, l'olocausto nucleare di #HIROSHIMA. Un monito per tutta l'Umanità. -