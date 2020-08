Coronavirus, il bollettino di oggi: crescono ancora i nuovi contagi, +402 casi (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 6 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 402 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore: ancora in crescita, dunque ieri ne erano stati registrati 384. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 249.204. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, di cui 5 nella sola Lombardia. il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.187. (segue dopo la foto) Gli attualmente positivi ad oggi sono 12.694, 48 più di ieri. I guariti sono 347 più nelle ultime 24 ore, in totale sono 201.323. In Lombardia 118 nuovi casi e 5 morti Sono 118 i ... Leggi su urbanpost

