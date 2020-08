Coronavirus: Centro Migranti Casier, 244 positivi (Di giovedì 6 agosto 2020) VENEZIA, 06 AGO - positivi in 244, tra cui 11 operatori: è l'esito del terzo tampone su Migranti e operatori del Centro di accoglienza situato all'interno dell'ex Caserma Serena di Casier effettuato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Le città d'arte piangono, gli alberghi sono in difficoltà, gli uffici chiudono o si restringono per i fallimenti di un mercato truccato, i piccoli proprietari di case si reinventano. L'unica certezza ...

Genova - Torna l'appuntamento con la solidarietà nel comune di Sori. Causa Covid-19 ed emergenza sanitaria, però, l'evento Sori solidale 2020 non può svolgersi nella forma consueta. Si è ideata così u ...

