Skrtel su Skriniar: “Restare all’Inter soluzione migliore, tornerà ad essere un titolare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’ex difensore del Liverpool, Martin Skrtel, nel corso di un’intervista a ‘Sport.sk’, ha avuto modo di parlare anche del futuro del suo connazionale Milan Skriniar che, all’Inter, non sta attraversando un periodo di forma ottimale. Skrtel ha voluto dare un importante consiglio al centrale nerazzurro: “Ci sono momenti nella vita di ogni giocatore in cui le cose vanno benissimo, ma ci sono anche quelli in cui non tutto va come previsto. Quando questo accade la cosa importante è il modo in cui un calciatore reagisce. Skriniar sta vivendo qualcosa di simile all’Inter. Nelle ultime gare non è stato titolare e si parla sempre di più del fatto che possa lasciare il club. C’è stato sicuramente un rendimento più basso dovuto alla forma fisica. ... Leggi su sportface

