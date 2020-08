Servizi segreti, spunta la legge che ne proroga il mandato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel nuovo decreto appare una norma che preserva la permanenza degli attuali vertici dei Servizi segreti. Il rinnovo delle cariche potrà avvenire anche a tranche, e non per ulteriori quattro anni consecutivi. Il nuovo decreto promosso dal Governo non riguarda solo il prolungamento dello stato di emergenza contro il Covid. A giovare del nuovo testo, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

