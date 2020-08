Malagò: “Sono tutti preoccupati per la ripartenza. Si parla solo di calcio, ma tutti si chiedono che fare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della Giunta presso il Foro Italico: “ripartenza? Sono tutti preoccupati. Giustamente si parla del calcio perché è più popolare e interessa di più all’opinione pubblica, ma tutti si chiedono se cominciare, quando cominciare, il discorso spettatori… Ho sentito cose tristi: continuiamo a parlare di norme, decreti, delibere, burocrazia. Una follia, mi indigna. Purtroppo ci stanno obbligando a non parlare più di sport, la cosa migliore per il paese”. L'articolo Malagò: “Sono tutti ... Leggi su ilnapolista

