Consegnato il ricavato delle mascherine benefiche al Seirs (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questa mattina è stato Consegnato alla Pubblica Assistenza Seirs Croce Gialla Parma, il ricavato della vendita delle mascherine benefiche vendute nella campagna condotta da 'Io Parlo Parmigiano' . Le ... Leggi su parmatoday

emiliaromagnago : Consegnato il ricavato delle mascherine benefiche alla Pubblica Assistenza SEIRS Croce Gialla Parma… - ParmaDaily : Consegnato il ricavato delle mascherine benefiche alla Pubblica Assistenza SEIRS Croce Gialla Parma

L’associazione Nomadi Fans Club “Spirito Nomade” di Terni consegnato una moderna poltrona per la chemioterapia ... La donazione, del valore complessivo di 3.500 euro, è frutto del ricavato dell’evento ...[Rassegna stampa] Il secondo trimestre del 2020 non sorride a Ferrari. La casa di Maranello ha consegnato il 48% di vetture in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, e anche i ricavi netti sono c ...