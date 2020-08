Audi si scusa e ritira la pubblicità con la bambina che mangia la banana (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’impressione generalizzata per la pubblicità Audi con la bambina che mangia la banana non è stata buona. Sono piovute critiche su Twitter in merito all’immagine scelta per pubblicizzare l’ultima automobile sportiva Audi RS4. La scelta conseguente alle annotazioni arrivate dal web, per Audi, è stata quella di ritirare le immagini – che pure, ormai, hanno fatto il giro del web – chiedendo scusa ai consumatori. LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta subisce un furto, Twitter si riempie di commenti e battute a sfondo sessista La pubblicità Audi bambina che mangia banana Audi released picture of new ... Leggi su giornalettismo

Audi ha dovuto chiedere pubblicamente scusa per la realizzazione e la diffusione di uno spot con una bambina che mangia una banana: giudicato sessista e offensivo. Probabilmente, quando lo spot è ...

Audi e lo spot con bambina che mangia banana: l’azienda lo ritira e si scusa dopo le accuse di sessismo, ma è stata anche aperta un’indagine interna sulla realizzazione della pubblicità Audi ritira ...

