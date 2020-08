Modello Genova, niente gare e decisioni lampo per il nuovo ponte. Burocrazia ko (Di martedì 4 agosto 2020) Genova ha di nuovo il suo viadotto sul Polcevera, ieri è stato infatti inaugurato il nuovo 'ponte San Giorgio' . La ricostruzione è un esempio in un'Italia con i cantieri bloccati. Il ruolo del ... Leggi su quotidiano

raffaellapaita : Il modello Genova è replicabile perché accelera nei tempi di progettazione, attiva i commissari e interviene nella… - raffaellapaita : Modello Genova anche per il raddoppio della #Pontremolese, con commissari e semplificazione. È fondamentale per la… - v_vivarelli : RT @carlakak: Oggi a Genova si inaugura il nuovo Ponte e tutti i politici vanno in TV a riempirsi la bocca parlando di modello Genova assis… - FratellidItalia : RT @RaffaeleFitto: Bene collaborazione istituzionale e superamento burocrazia per ponte di Genova. Le infrastrutture però sono ferme e nel… - VCopppla : RT @clawin8: @EOrtobelli Guarda che il modello Genova che tanto sbandierate è stato voluto e ideato da #Toninelli. Il ministro del #M5S che… -

Ultime Notizie dalla rete : Modello Genova “Modello Genova” e Gronda, le sei ricette sulle opere dei candidati a presidente della Liguria Il Secolo XIX In futuro ci sposteremo sui tapis roulant e le auto saranno piccole, aperte e griffate

Ma sono molti di più i modelli di successo e i marchi rilanciati dalla creatività ... mai accanto a una lavatrice». L’errore di Genova Secondo il designer, però, per innovare non basta cambiare solo ...

A Genova, il cuore dell’Italia: inaugurato il nuovo ponte. Mattarella incontra familiari delle vittime

Inaugurato il nuovo viadotto: letti i nomi delle 43 vittime, 3 minuti di raccoglimento e il Silenzio. Mattarella incontra i familiari delle vittime, che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia.

Ma sono molti di più i modelli di successo e i marchi rilanciati dalla creatività ... mai accanto a una lavatrice». L’errore di Genova Secondo il designer, però, per innovare non basta cambiare solo ...Inaugurato il nuovo viadotto: letti i nomi delle 43 vittime, 3 minuti di raccoglimento e il Silenzio. Mattarella incontra i familiari delle vittime, che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia.