Italia's Got Talent, in giuria tornano Mara Maionchi e Federica Pellegrini (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 agosto 2020 " Confermati i giudici di Italia's Got Talent . Il popolare Talent show di Tv8 , il canale free di Sky, si prepara per la nuova edizione, in onda all'inizio del 2021, ripartendo ... Leggi su quotidiano

fragolachloe : RT @TV8it: Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ?? #IGT https://t… - Jortinishugs : RT @TV8it: Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ?? #IGT https://t… - TV8it : Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ??… - FmWorld_Italy : Radio Italia confermata media partner di “Italia’s Got Talent” - DonnaGlamour : Italia’s Got Talent: confermati tutti i giudici e Lodovica Comello -