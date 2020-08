F1 News – Vettel in crisi, la RedBull punge la Ferrari (Di martedì 4 agosto 2020) Due podi su quattro Gran Premi disputati nel primo scorcio di stagione rappresentano un bilancio neppure disastroso per la Ferrari, considerando che il potenziale delle Rosse per il 2020 non sembra all’altezza non solo di quello delle inarrivabili Mercedes, ma pure delle Red Bull, attualmente seconda forza tra i costruttori. A conquistare i piazzamenti migliori, in Austria e a Silverstone, è stato Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel pare avviato all’annata più anonima e sofferta della propria carriera. Già certo di lasciare Maranello al termine della stagione, dopo il doppiaggio subito in Ungheria nel Gp di Gran Bretagna il pilota tedesco si è dovuto accontentare di un triste decimo posto. Evidente la differenza di velocità e di performance rispetto a Leclerc, differenza ... Leggi su giornal

