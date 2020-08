Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto martedì 4 agosto 2020: i numeri vincenti (Di martedì 4 agosto 2020) Estrazioni martedì 4 agosto 2020 per i concorsi di Lotto, SimboLotto, SuperEnaLotto e 10eLotto. Le Estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi, martedì 4 agosto 2020, in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti della seconda estrazione settimanale. Ricordiamo che la prossima Estrazioni di Lotto e SuperEnaLotto si svolgeranno giovedì 6 agosto. Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto, la sestina vincente ... Leggi su italiasera

italiaserait : Estrazioni Lotto Simbolotto SuperEnalotto martedì 4 agosto 2020: i numeri vincenti - Notiziedi_it : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 4 agosto 2020 - posthorn21 : @queequeg1901 Boh, ogni testata da un numero diverso, le estrazioni del lotto praticamente. - MakkiaRubia : @marioerdrago @Uovacotte In un sistema binario tesatocroce. Il lotto sono 90 numeri, ogni 5 estrazioni sulla ruota… - RobyOne_ : @CanettiQueen é un po' come lo stato che dice 'gioca responsabilmente' e poi 8 mila gratta e vinci diversi, estrazi… -