Di Francesco: ” Voglio riportare entusiasmo a Cagliari” (Di martedì 4 agosto 2020) In mattinata l’arrivo all’aeroporto di Elmas per Eusebio Di Francesco che in conferenza insieme al presidente Tommaso Giulini e al nuovo direttore sportivo Pierluigi Carta ha risposto ad alcune domande. Il tema degli obiettivi è molto caldo, ne avete già fissato uno? “Sicuramente ci stiamo approcciando ai primi discorsi, sicuramente per cercare di portare un gioco divertente ed entusiasmo in questa piazza. Sono convinto che miglioreremo sotto ogni punto di vista”. Perché Cagliari? Di Francesco: “Prima di tutto mi ha convinto il grande desiderio del presidente di volermi qui a Cagliari, mi voleva a tutti i costi: ho grande voglia di ripartire dopo tre mesi difficili alla Sampdoria, dove ho accettato ma senza troppa convinzione. Qui c’è stata da subito grande ... Leggi su alfredopedulla

