Nuovo ponte di Genova: oggi l’inaugurazione in diretta tv – Gli appuntamenti (Di lunedì 3 agosto 2020) ponte di Genova San Giorgio A meno di due anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, Genova si rialza. Il dolore per le 43 vittime provocate da quella tragedia è ancora vivo: la Città della Lanterna non lo dimentica, impossibile farlo. Ma ora è tempo di guardare anche al futuro. Proprio quest’oggi, alle 18.30, verrà infatti inaugurato il Nuovo viadotto sul Polcevera, disegnato da Renzo Piano e realizzato in 15 mesi di lavoro senza sosta. La cerimonia, cui prenderanno parte le più alte cariche dello Stato, sarà seguita in diretta dalle principali emittenti. Scelta inevitabile, vista la portata storica del momento. Ra1 trasmetterà in diretta uno speciale del Tg1 a partire dalle ... Leggi su davidemaggio

GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Agenzia_Ansa : #Genova, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo #ponte. Numeri, foto, video, le interviste. LO SPECIALE #ANSA - Tg3web : Domani sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e in un'istituzione storica della città sono state cucite le masche… - Giovssn : Il problema è che siamo un paese che da sempre nasconde le polveri sotto al tappeto. Anche oggi con questo nuovo Po… - rosarioT1970 : RT @marcodimaio: È arrivato il giorno dell'inaugurazione del #pontedigenova. Un giorno che segna un nuovo inizio, ma che non deve farci dim… -