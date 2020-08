Matilda Mann – ‘Robbed’ il nuovo singolo (Di lunedì 3 agosto 2020) Immagina una radura nei boschi circondata da bellissimi fiori selvatici e inondata dalla luce del sole e avrai un’idea di come suona “Robbed“. Delicato e morbido, la voce di Matilda Mannn balla con l’ascesa e la caduta di delicate linee di chitarra. Calde armonie fanno brillare la canzone in sfumature dorate mentre piccoli uccellini cinguettano gli danno quell’atmosfera intima dei boschi. Ma nonostante i suoi incredibili suoni o forse proprio per la sua natura minimalista, il punto focale di ‘Robbed’ è il testo incredibilmente onesto di Matilda. “‘Robbed’ è la cosa più personale che abbia mai scritto”, così si legge nel comunicato. “È una di quelle canzoni in cui ti siedi e scrivi all’istante per tutto il tempo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

