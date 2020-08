Incidenti: scontro fra tre auto e tir su A1 a Basso Lodigiano, tre feriti (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 ago. (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 8 sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e l'allacciamento con l'A21 in direzione di Bologna. Tre autovetture e un mezzo pesante si sono scontrati per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale di autostrade per l'Italia. Al momento si circola su tre corsie e si registrano 11 chilometri di coda verso Bologna. Leggi su iltempo

